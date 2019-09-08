مسلحون يهاجمون مخيما يأوي عائلات عناصر من "داعش" شمالي العراق

العراق/حسين الامير/الاناضول-



قال مصدر امني عراقي اليوم الاحد إن مسلحين يعتقد انهم مناهضون لتنظيم "داعش" هاجموا مخيما يأوي عوائل التنظيم الارهابي بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وأوضح الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين هاجموا مخيما لايواء عوائل لمسلحي تنظيم داعش في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين بإستخدام قنابل هجومية".



واشار الجبوري الى أن "قوة من الجيش كانت مكلفة بحماية المخيم اشتبكت مع المسلحين مما ادى الى اصابة احد عناصر الجيش بجروح، فيما لم تسجل اصابات بين عوائل مسلحي داعش اثر الهجوم".



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وتابع المصدر ان "الهجوم هو الثالث من نوعه خلال اقل من عشرة ايام".



وكانت السلطات العراقية قد نقلت منذ أسبوعين مئات العوائل لمسلحي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في مدينة الموصل الى مخيم اخر في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.



وطالبت عشائر الشرقاط الحكومة الاتحادية الاسبوع الماضي بضرورة اخلاء المخيم ونقل عوائل مسلحي داعش خارج القضاء.

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