أمر_ملكي: إعفاء الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة المهندس خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلفاً له.
وجاء في الأمر الملكي الصادر برقم (أ / 11) بتاريخ 8 / 1 / 1441هـ، إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة، على أن يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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