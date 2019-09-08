النوم يعد من أهم العوامل المرتبطة بفقدان الوزن

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشف خبراء بحسب صحيفة "صن" البريطانية، أن الحصول على قدر كافٍ من النوم يقلل زيادة الدهون في الجسم ويكبح الجوع المفاجئ مع إبقاء شهيتك منضبطة.



ونقلت الصحيفة عن الخبراء ٦ خطوات رئيسية يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع عن طريق "حمية النوم" نستعرضها لكم كما يلي:

1- نام أكثر وتناول طعاماً أقل:

يؤدي عدم النوم إلى زيادة شهيتك بشكل كبير ما يؤي إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب اثنين من "هرمونات الجوع" الجريلين واللبتين؛ حيث يفرز الجسم هرمون الجريلين بعد أن يشير المخ إلى أن المعدة فارغة، في حين يفرز اللبتين من الخلايا الدهنية لقمع الجوع ويخبر المخ أنه ممتلئ، وعندما لا تحصل على كمية كافية من النوم، فإن الجسم ينتج المزيد من هرمون الجريلين وكمية أقل من هرمون الليبتين، مما يجعلك تشعر بالجوع ويزيد من شهيتك.

وعلاوة على ذلك، فإن "هرمون الإجهاد" أو الكورتيزول، الذي يقال إنه يزيد من الشهية، يزداد إفرازه عندما لا تحصل على نوم جيد.

2 - كبح الجوع المفاجئ:

افتقاد النوم يقلل من قدراتك على التحمل؛ حيث يعرقل الإرهاق النشاط في الفص الجبهي، وهو الجزء المسؤول عن ضبط النفس واتخاذ القرارات في الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن التعب قد يؤدي إلى تناول المزيد من الوجبات السريعة، وهى غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

ولاحظت دراسة أجريت على ١٢ رجلاً آثار الحرمان من النوم على تناول الطعام، فعندما نام المشاركون ٤ ساعات فقط من النوم، زاد استهلاكهم من السعرات الحرارية بنسبة ٢٢٪، وتضاعف استهلاكهم من الدهون تقريباً، مقارنة بمن ناموا ٨ ساعات.

3- تعزيز التمثيل الغذائي:

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أكدت الدراسات أن الحرمان من النوم قد يقلل من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك عندما تكون في حالة راحة، وهو ما يعرف بـ"معدل الأيض المستريح".

وأظهرت نتائج لدراسة بجامعة لوبيك في ألمانيا تم خلالها إبقاء ١٥ رجلاً مستيقظاً لمدة ٢٤ ساعة، أن معدل الأيض لديهم كانت أقل بنسبة ٥٪ عن ليلة نوم عادية.

4- القيلولة مفيدة لفقد الدهون:

يفيد نوم فترة القيلولة في تقليل الشعور بالجوع، حيث يميل الأشخاص الذين يقل نومهم إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية، وقد يجعلنا الوقت الذي نقضيه مستيقظًين نقبل على تناول الطعام خاصة عندما يكون هذا الوقت لا يتخلله أي نشاط.

ووجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحرمان من النوم أن نسبة كبيرة من السعرات الحرارية الزائدة تم تناولها كوجبات خفيفة بعد العشاء.

5- الحركة ثم الحركة:

إذا كنت تنام جيداً، فأنت تميل أكثر إلى ممارسة الرياضة، ويعني ذلك أنك مرتاح، وسيكون لديك طاقة أكبر وقادراً على بذل أقصى جهد ممكن في التمرين، وعلى النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الذين يقل لديهم النوم هم أكثر عرضة للتعب مبكراً.

ووجدت دراسة أجريت على ١٥ رجلاً، ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أنه عندما يكون المشاركون محرومين من النوم، تقل كمية وكثافة نشاطهم البدني.

6 - النوم والإنسولين:

قلة النوم يمكن أن تتسبب في مقاومة الخلايا للأنسولين، مما يعني أنه لن يتم تحويل السكر إلى طاقة في أسرع وقت، وعندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، يبقى المزيد من السكر في مجرى الدم وينتج الجسم المزيد من الأنسولين للتعويض.

والأنسولين الزائد يجعلك أكثر جوعاً ويحفز الجسم على تخزين المزيد من السعرات الحرارية كدهون، ومقاومة الأنسولين هي مقدمة لكل من مرض السكري من النوع الثاني وزيادة الوزن.

وأفضل الوجبات الخفيفة لتناول الطعام قبل النوم للمساعدة في تخفيف الوزن هى الفشار والجبن والجزر والزبادي.