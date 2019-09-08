اليابان تسعي لتغيير الطريقة التي تُكتَب بها الأسماء باللغة الإنجليزية

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تسعى اليابان لتغيير الطريقة التي تُكتَب بها الأسماء باللغة الإنجليزية بوضع اسم العائلة أولاً؛ وهي الطريقة نفسها التي تُكتَب بها باليابانية، وذلك في انتصار للمحافظين الراغبين في الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغيّر.



وذكر متحدث باسم الحكومة أنَّ وزير التعليم ماساهيكو شيباياما قدَّم مقترحاً بالتغيير إلى وزراء الحكومة، الجمعة، مشيراً إلى أنَّ الحكومة ستدرس حالياً كيفية تنفيذه.

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ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن شيباياما قوله: "مِن الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية".

وأضاف: "بات من المهم لنا بشكل متزايد أن نقر بتنوع لغات وثقافات البشر".

ويأتي اسم العائلة أولاً عند كتابته باللغة اليابانية مثل الصينية والكورية، لكن بدءاً من أواخر القرن الـ19، شرع اليابانيون في اتباع التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية وبعده اسم العائلة على الأقل عند كتابته بالإنجليزية.