اليابان تسعي لتغيير الطريقة التي تُكتَب بها الأسماء باللغة الإنجليزية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تسعى اليابان لتغيير الطريقة التي تُكتَب بها الأسماء باللغة الإنجليزية بوضع اسم العائلة أولاً؛ وهي الطريقة نفسها التي تُكتَب بها باليابانية، وذلك في انتصار للمحافظين الراغبين في الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغيّر.
وذكر متحدث باسم الحكومة أنَّ وزير التعليم ماساهيكو شيباياما قدَّم مقترحاً بالتغيير إلى وزراء الحكومة، الجمعة، مشيراً إلى أنَّ الحكومة ستدرس حالياً كيفية تنفيذه.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن شيباياما قوله: "مِن الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية".
وأضاف: "بات من المهم لنا بشكل متزايد أن نقر بتنوع لغات وثقافات البشر".
ويأتي اسم العائلة أولاً عند كتابته باللغة اليابانية مثل الصينية والكورية، لكن بدءاً من أواخر القرن الـ19، شرع اليابانيون في اتباع التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية وبعده اسم العائلة على الأقل عند كتابته بالإنجليزية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.