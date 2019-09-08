شركة أبل تعتزم إطلاق نسخة عامة تجريبية على الإنترنت من تطبيق بث الموسيقى

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة أبل إطلاق نسخة عامة تجريبية على الإنترنت من تطبيق بث الموسيقى "أبل ميوزيك" لتكون متاحة لكل المشتركين في هذه الخدمة في مختلف أنحاء العالم، حيث ستكون هذه هي أول مرة يتم فيها توفير "آبل ميوزيك" على الإنترنت رسمياً، رغم ظهور تطبيق غير رسمي يوفر هذه الخدمة على الإنترنت منذ شهور قليلة، واستطاع جذب مئات الآلاف من المستخدمين.



وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن استخدام النسخة الجديدة من "آبل ميوزيك" على الإنترنت من خلال الدخول إلى الرابط "بيتا دوت ميوزيك دوت آبل دوت كوم" والدخول إليه باستخدام بيانات الاشتراك في الخدمة.

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في الوقت نفسه ستتضمن نسخة الإنترنت من هذه الخدمة مدفوعة الأجر الكثير من الخصائص الأساسية مثل إمكانية البحث وتشغيل الأغاني من خلال كتالوج "أبل ميوزيك" وكذلك البحث وتشغيل الأغاني من مكتبة المستخدم الخاصة والوصول إلى قوائم الأغاني الخاصة به وغير ذلك.

وخلال فترة التشغيل التجريبي لنسخة الإنترنت من "أبل ميوزيك" ستطلب شركة أبل من المستخدمين إرسال تعليقاتهم وآرائهم إلى الشركة حتى تتمكن من تطوير النسخة بأفضل صورة.

في الوقت نفسه من المنتظر أن تفتح "أبل" باب الاشتراك في "أبل ميوزيك" من خلال الإنترنت في وقت لاحق، لكن في الوقت الحالي فإن استخدام هذه النسخة سيقتصر على المشتركين في خدمات أبل بالفعل.

يذكر أن "أبل ميوزيك" متاحة حالياً في صورة تطبيق على أجهزة أبل الذكية وهي "آي فون" و"آي باد" و"أبل تي في" و"أبل ووتش" وماك.