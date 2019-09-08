شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء البحرين يصدر قرارا بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني قرار رقم (19) لسنة 2019 ، بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان.

وجاء في المادة الأولى من القرار: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان"، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :

1- ديوان رئيس الوزراء

2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء

4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني

5- وزارة الخارجية

6- وزارة الداخلية.

7- وزارة التربية والتعليم.

8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

9- وزارة الصحة

10- وزارة الإسكان

11- وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

12- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

14- وزارة المواصلات والاتصالات

15- وزارة شئون الشباب والرياضة

16- الهيئة الوطنية للنفط والغاز

17- هيئة الكهرباء والماء

18- مجلس التنمية الاقتصادية

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19- مصرف البحرين المركزي

20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

21- المجلس الأعلى للمرأة

22- المجلس الأعلى للبيئة

23- ديوان الخدمة المدنية

24- جهاز المساحة والتسجيل العقاري

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير شئون مجلس الوزراء، بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، ويكون للجنة مقرر لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

وجاء في المادة الثانية من القرار: تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وجاء في المادة الثالثة من القرار: تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:

1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان

2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك.

3- اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها.

4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية.

5- وضع الاجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

6- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها.

7- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.

وجاء في المادة الرابعة من القرار: تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

وجاء في المادة الخامسة من القرار: للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها، ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

وجاء في المادة السادسة من القرار: يلغى القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، كما يلغى القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات.

وجاء في المادة السابعة من القرار: أنه على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.