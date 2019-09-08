مندوب العراق بالجامعة العربية يدعو لعودة سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أحمد الدليمى، سفير العراق فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الجامعة لعودة سوريا لإعادة ممارسة مشاطها بالجامعة العربية. وشدد فى كلمته خلال أعمال الدورة العادية ال152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوك الأحد، لرفض كل الاجراءات التسرائيلية التى تستهدف المساس بمقدرات السعب الفلسطينى

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