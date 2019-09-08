شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة 152 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صباح اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء، برئاسة العراق خلفا للصومال.

يبحث الاجتماع عدد من البنود، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربى-الإسرائيلى، ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية،والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الاسرى، اللاجئون، الاونروا، التنمية).

فضلا عن دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة102، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسى والمكتب الاقليمى لمقاطعة إسرائيل بين دورتى مجلس الجامعة (151-152)، وموضوع آخر حول الأمن المائى العربى وسرقة أسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.

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كما يناقش الاجتماع التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع فى سوريا، وتطورات الأوضاع فى ليبيا، وتطورات الأوضاع فى اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى.

ويبحث الاجتماع أيضا سبل اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الحدودى الجيبوتى الإريترى.