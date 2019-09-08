شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات من أكثر البلدان زيارة ودبى ثالث أكثر الوجهات الشتوية سحراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير نشره موقع «أي اس ام زاين»، أن الإمارات تُعد واحداً من أكثر البلدان زيارة في العالم، حيث تعد المعالم السياحية المتميزة، مثل برج خليفة ومسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد ساهمت في الترويج للإمارات كواحدة من أفضل الدول في العالم التي يجب زيارتها.

وذكر التقرير ، أنه بفضل المنتجعات الشاطئية الإماراتية المشهورة عالمياً وأفقها المزدان بالأبراج الشاهقة، أصبحت دبي مكاناً مفضلاً لقضاء العطلات العائلية وقضاء الإجازات في المدينة، إلى جانب كونها من أفضل الوجهات السياحية أيضاً، علاوة على ذلك توفر وجهات الإمارات المختلفة الثقافات بمختلف تنوعاتها.

Advertisements

وعرض التقرير حسبما نقلت جريدة البيان الإماراتية، بعض أفضل الوجهات السياحية التي يجب زيارتها في الإمارات، ومنها متحف اللوفر وجبل جيس ومنطقة الفهيدي، المراكب التقليدية بخور دبي، والأسواق الشعبية.

فيما تفوقت دبي على بعض من أعرق الدول والمدن السياحية في العالم مثل باريس وبراغ ، والبرتغال ومراكش، محتلة المرتبة الثالثة بعد كل من روما ونيويورك في قائمة أكثر الوجهات الشتوية سحراً والتي نشرها موقع «Luxurt London».

وقال الموقع، إن دبي أجمل بقعة في شبه الجزيرة العربية تجمع بين أكثر المعالم السياحية ندرة في طولها واتساع رقعتها، وبين أعرق الأشياء وأكثرها حداثة، وهي مزيج عزَ نظيره من المغامرة والترفيه والتشويق، ناهيك عن طابعها المنفتح الذي يشع ضياؤه على العالم.

وأضاف: «دبي مدينة تنبض بالحياة فهي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه التجول في أكبر مركز تجاري في العالم، ثم الاسترخاء في منحدر التزلج الداخلي، أما الإقامة فالمدينة تعج بأكثر الفنادق والمنتجعات السياحية فخامة وجمالاً، ومنها على سبيل المثال منتجع المها الصحراوي هو منتجع رومانسي صديق للبيئة في محمية دبي الصحراوية الهادئة.