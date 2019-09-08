شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الهيئة المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات قمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً لها اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية باعتبار بلاده الرئيس الحالى للقمة العربية وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهى السعودية والسودان والصومال والعراق والأمانة العامة للجامعة الدول العربية. استعرضت الهيئة فى اجتماعها، التقرير نصف السنوى حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التى عقدت فى تونس خلال مارس 2019، ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التى تبدأ فى وقت لاحق من اليوم.

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