قوات تركية تدخل سوريا لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي في "منطقة آمنة"

عبرت مركبات عسكرية تركية مسلحة إلى شمال شرق سوريا اليوم الأحد لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي لإقامة "منطقة آمنة" عبر الحدود.
وقال شاهد من رويترز إن مركبات ترفع العلم التركي انضمت إلى أخرى في سوريا ترفع العلم الأمريكي على بعد قرابة 15 كيلومترا إلى الشرق من بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية بالقرب من تل أبيض في سوريا.
وتهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات.
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