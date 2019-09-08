إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق «آبل ميوزيك» على الإنترنت

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل” إطلاق نسخة عامة تجريبية على الإنترنت من تطبيق بث الموسيقى “آبل ميوزيك” لتكون متاحة لكل المشتركين في هذه الخدمة في مختلف أنحاء العالم، حيث ستكون هذه هي أول مرة يتم فيها توفير

“آبل ميوزيك” على الإنترنت رسميا، رغم ظهور تطبيق غير رسمي يوفر هذه الخدمة على الإنترنت منذ شهور قليلة، واستطاع جذب مئات الآلاف من المستخدمين.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن استخدام النسخة الجديدة من “آبل ميوزيك” على الإنترنت من خلال الدخول إلى الرابط “بيتا دوت ميوزيك دوت آبل دوت كوم” والدخول إليه باستخدام بيانات الاشتراك في الخدمة.

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في الوقت نفسه ستتضمن نسخة الإنترنت من هذه الخدمة مدفوعة الأجر الكثير من الخصائص الأساسية مثل إمكانية البحث وتشغيل الأغاني من خلال كتالوج “آبل ميوزيك” وكذلك البحث وتشغيل الأغاني من مكتبة المستخدم الخاصة والوصول إلى قوائم الأغاني الخاصة به وغير ذلك.

وخلال فترة التشغيل التجريبي لنسخة الإنترنت من “آبل ميوزيك” ستطلب شركة “آبل” من المستخدمين إرسال تعليقاتهم وآرائهم إلى الشركة حتى تتمكن من تطوير النسخة بأفضل صورة.

في الوقت نفسه من المنتظر أن تفتح “آبل” باب الاشتراك في “آبل ميوزيك” من خلال الإنترنت في وقت لاحق، لكن في الوقت الحالي فإن استخدام هذه النسخة سيقتصر على المشتركين في خدمات آبل بالفعل.

يذكر أن “آبل ميوزيك” متاحة حاليا في صورة تطبيق على أجهزة آبل الذكية وهي “آيفون” و”آيباد” و”آبل تي في” و”آبل ووتش” وماك.