شركة جوجل تضيف خاصية جديدة إلى محرك بحثها

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أضافت شركة جوجل خاصية جديدة إلى محرك بحثها، ستساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه بما في ذلك برامج التلفزيون والأفلام، مع تحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.



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وستظهر الخاصية الجديدة للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج، ولكنهم يكتبون في خانة البحث "ماذا تشاهد" و"مقترحات جيدة للمشاهدة" على سبيل المثال.

واعتباراً من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر "ستارت" في قائمة "افضل الاختيارات لك" من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام التي يشاهدها من أجل مساعدة غوغل في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

كما يمكن للمستخدم تحديد خدمات بث الأفلام والبرامج المشترك فيها مثل "نتفليكس" و"هولو" و"هبو جو" و"هبو ناو" و"برايم فيديو" و"شو تايم" و"شوتايم إني تايم" و"سي.بي.إس أول أكسيس" و"ستارز" بالفعل حتى يمكن تقديم نتائج بحث مناسبة له تماماً.