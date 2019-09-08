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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت مجموعتان من ممثلي الادعاء في ولايات أمريكية، الجمعة، عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على فيسبوك.
ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على جوجل.
وقالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك في تغريدة على تويتر "أنا أطلق تحقيقا بشأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات".
وأضافت قائلة "يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون".
وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر أسماءها.
وأبلغ مصدر مطلع أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على جوجل، بحسب رويترز.
وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وجوجل وأبل وأمازون بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.
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كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. القضاء الأمريكي يحاكم فيسبوك وجوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.