موسوعة "ويكيبيديا" تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية أدت لتعطيلها عن العمل

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت موسوعة "ويكيبيديا"، السبت، أنها تعرضت لهجمات إلكترونية أدت لتعطيلها عن العمل.



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وذكرت الموسوعة عبر تويتر: "تشهد ويكيبيديا عطلًا متقطعًا في العمل اليوم نتيجة لهجوم إلكتروني ضار. ونحن مستمرون في العمل على عودة الخدمة".

وبحسب موقع "Downdetector " المتخصص في تعقب أعطال المواقع الإلكترونية، فإن مستخدمي الموقع في أوروبا وغرب روسيا وعدة دول من الشرق الأوسط واجهوا صعوبة في استخدام "ويكيبيديا".

وتعتبر "ويكيبيديا" من أكبر مواقع الإنترنت حول العالم حيث تتوافر بـ300 لغة مختلفة، ويزورها شهريا أكثر من 1.4 مليون جهاز وفقا لأرقام عام 2018.