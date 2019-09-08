علماء يطورون قفازا إلكترونيا جديدا على شكل يد بشرية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طور علماء في جامعة بوردو الأمريكية قفازا إلكترونيا جديدا على شكل يد بشرية يمكن استخدامها للذين يعانون من الشلل، حيث تبدو أكثر واقعية من النماذج المتداولة.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن اليد الاصطناعية الإلكترونية الجديدة مليئة بأجهزة استشعار تتيح للمريض تجربة الأحاسيس مثل الضغط ودرجة الحرارة، وحرارة الماء أيضا.
تم تصميم القفاز بحيث يبدو كيد بشرية من الأيدي التعويضية التقليدية، ما يسمح لمرتديها الشعور بالراحة أكثر في المواقف الاجتماعية.
يتوفر القفاز في مجموعة متنوعة من ألوان البشرة، وتوفر نعومته واقعية تشبه اليد البشرية والشعور بالدفء، وحتى بصمات الأصابع والأظافر الاصطناعية.
وقال تشي هوان لي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة في بوردو، الذي ساعد في تطوير القفاز الإلكتروني إن "القفاز الحالي غير مريح للارتداء، حيث يبدو غير واقعي مقارنة بالقفاز الاصطناعي الذي تم تطويره".
وذكر لي أن القفازات تأتي بسعر أرخص بكثير من التقنيات الأخرى التي تستخدم للمساعدة في حركة اليد، مثل التحكم بالعقل والصوت والعضلات.
يبحث لي وفريقه من الباحثين في جامعة بوردو وجامعة جورجيا وجامعة تكساس الآن عن شركاء للتعاون في التجارب السريرية للقفازات، والمساعدة في تحسين التصميم.
وقال لي: "هدفي النهائي هو إخراج هذه التقنيات من المعمل ومساعدة الكثير من المحتاجين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.