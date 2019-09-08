البروتين FAK يدعم إصلاح الحمض النووي في الخلايا السرطانية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
اكتشف فريق بحثي أمريكي بروتينا مسؤولا عن تعزيز قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج الكيماوي لدى المصابات بسرطان المبيض.
وذكر الباحثون، خلال الدراسة التي نشرت في دورية "إي لايف" eLife، الثلاثاء، أن العلماء يعرفون منذ فترة أن البروتين المسمى بـFAK يساعد الأورام على الانتشار، لكن المفاجأة التي كشف عنها الفريق البحثي كانت قدرته على تعزيز مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج.
وجد الفريق البحثي، التابع لكلية الطب بجامعة كاليفورنيا، أن البروتين FAK يدعم إصلاح الحمض النووي في الخلايا الجذعية السرطانية، وهي أداة مهمة تستخدمها الأورام لمقاومة العلاج الكيماوي.
وتأكد الباحثون من هذه النتيجة بعد معالجة الفئران التي كانت تعاني من أورام مقاومة للمواد الكيماوية باستخدام مثبطات لهذا البروتين، ما رفع من استجابتها للعلاج الكيماوي، بينما كانت الفئران التي لم تتلق تلك المثبطات مقاومة للعلاج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.