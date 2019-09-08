الأخطاء الشائعة خلال الولادة تؤثر على صحة الأم والجنين

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

حذرت الدكتورة غادة عيسى، استشاري جراحة النساء والتوليد بمصر، من بعض الأخطاء الشائعة خلال الولادة بما يؤثر على صحة الأم والجنين.



وقالت عيسى: "للأسف معظم الحوامل يلجأن إلى من سبقهن في التجربة من أفراد الأسرة أو إلى الجيران أو إلى زميلات العمل وهذا خطأ جسيم قد يسبب لهن الكثير من المشكلات الصحية أثناء الولادة".

ووفقا للعين الإخبارية، عددت الدكتورة غادة عيسى، استشاري جراحة النساء والتوليد بمصر، الأخطاء التي تقدم عليها المرأة الحامل قبل الولادة أو بعدها وجاءت كالتالي:

1- البيض المسلوق

لا يعتبر تناول البيض المسلوق للحامل المقبلة على الولادة اختيارا جيدا، حيث يسبب عسر الهضم، ما يؤدي إلى انتفاخ وألم بالبطن، وإذا لجأ الطبيب لاستخدام التخدير (سواء ولادة طبيعية أو قيصرية) فقد يسبب ارتجاع البيض أو الأكل إلى الجهاز التنفسي ويسبب مشاكل خطيرة، لذلك من الأفضل تناول سوائل سكرية أو فواكه طازجة عند بدء الولادة.

2- الحزق عند بدء الولادة

تقوم السيدات بالحزق عند الإحساس بالطلق منذ بدء الولادة ولفترة طويلة، مما يسبب لهن الإجهاد والإرهاق وقد يسبب نزيفا بعد الولادة، وكذلك إجهاد الجنين، والصحيح أن الحزق يساعد على الولادة في المرحلة الثانية منها عند اتساع عنق الرحم الكامل ولفترة قليلة.

3- الحركة

تحرك الحامل في فراشها كثيرا يلف الحبل السري حول رقبة الجنين ويخنقه، لذا الوضع الأمثل لنوم الحامل على جنبها الأيسر.

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4- جلسة القرفصاء

وجد أن وضع الولادة عندما تكون السيدة مستلقية على ظهرها لا يساعدها على الحزق أثناء الولادة، ووضع القرفصاء يسهل عملية الولادة لكنه يجعل متابعة الولادة بواسطة الطبيب أصعب.

5- الولادة في الشهر الثامن خطيرة

هذه خرافة قديمة كلما اقترب الطفل من ميعاد ولادته الطبيعي فإن فرصته في الحياة تكون أكبر.

6- لف الرضيع يقوي عظامه

تعتقد معظم الأمهات أن لف الرضيع بشدة يقوي عظامه ويصلبها، والصحيح أن لف الرضيع قد يؤدي إلى اعوجاج العظام وحجب أشعة الشمس مصدر فيتامين (د) الذي يدخل في تركيب العظام.

7- آلام الوضع شديدة جدا

آلام الولادة بسيطة ويمكن القضاء عليها عن طريق العقاقير والتخدير الموضعي والعام.

8- الولادة القيصرية أفضل

العملية القيصرية ما زالت عملية عظمى وتحمل مخاطر التخدير بأنواعه ومخاطر الجراحة ولكنها تصبح ضرورة عندما تكون العملية لإنقاذ حياة الجنين أو إنقاذ حياة الأم.

9- الرضاعة تؤدى إلى ترهل الثدي

هذا خطأ، فترهل الثدي ينتج من عوامل وراثية أو نقص شديد في الوزن أو كثرة الولادات.

10- القيصرية تحتاج لراحة تامة

البقاء راقدة على الظهر لمدة طويلة وبلا حركة يؤذى الأوردة حيث يمكن أن تتكون الجلطة في الساق وتمتد إلى الرئة ولذلك الحركة مهمة جدا.