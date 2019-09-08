تحقيق صحي أمريكي عن السجائر الإلكترونية يرصد مادة خطيرة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

رصد تحقيق صحي أمريكي عن السجائر الإلكترونية مادة خطيرة، ربما تكون السبب في إصابة أكثر من 100 شخص بأمراض رئوية غامضة خلال الأسابيع الماضية.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولي إدارة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، أن المادة الكيميائية، التي سببت الاضطراب الصحي، هي عبارة عن زيت مستخلص من فيتامين E.

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وتوجد تلك المادة عادة في منتجات الماريجوانا لكن التحقيق رصد استخدامها في السجائر الإلكترونية، بعد جمع عدة عينات من المرضى في عدد من الولايات، لكن التحقيق لم يجزم بأن تلك المادة تقع عليها المسؤولية الكاملة للاضطرابات الصحية لدى المرضى.

ويوجد "فيتامين E" في عدد من الأغذية، كما يستخدم كمكمل غذائي فضلا عن العناية بالجلد. وقال باحثون إنه على الرغم من الفوائد، فإن "فيتامين E"، يسبب الأذى حين يجري استنشاقه، بسبب تركيبه الجزيئي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إصابة أكثر من 100 شخص بأمراض رئوية غامضة في خمس ولايات هي مينيسوتا وإلينوي وكاليفورنيا وإنديانا وويسكنسن، ويتوقع الأطباء أن تكون تلك الاضطرابات التنفسية بمثابة مرض مزمن في المستقبل.