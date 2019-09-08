"الساعدي": القوات العراقية عازمة على تطهير البلاد من الإرهابيين

أكد قائد قوات مكافحة الإرهاب في العراق، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أن منظومة الدفاع العراقية تتكون من عدة جهات منها الحشد الشعبي العراقي.
وأضاف "الساعدي" أن القوات العراقية عازمة على القضاء على كافة المنظمات الإرهابية في العراق، وذلك في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز".
يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن مؤخرا على الانتهاء من عمليات تطهير موسعة في عدد من المناطق العراقية من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة مناطق جنوب محافظة كركوك شمالي العراق.
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