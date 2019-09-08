إيران تحتجز سفينة بطاقم فلبيني في الخليج بتهمة تهريب وقود

دبي - بواسطة محمد فارس احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة قطر أجنبية في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا للاشتباه في تهريبها للوقود، كما ذكر التلفزيون الإيراني. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب في الخليج. © Reuters/WANA/N. Tabatabaee سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني (أرشيف)

قال التلفزيون الرسمي الإيراني (اليوم السبت السابع من أيلول/ سبتمبر 2019) إن خفر السواحل احتجز سفينة قطر أجنبية في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا للاشتباه في تهريبها للوقود. السفينة كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل. ولم يذكر التقرير أي علم كانت ترفعه السفينة.

وسبق وأن احتجزت إيران سفناً في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب الوقود. ويأتي احتجاز هذه السفينة بمنطقة مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب في الخليج منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادتها لفرض العقوبات على طهران.

وأثارت الأزمة بين واشنطن وطهران مخاوف من اندلاع حرب في منطقة الخليج تكون لها تبعات عالمية.

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واحتجزت إيران في يوليو تموز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز بسبب ما قالت إنه مخالفة لقواعد الملاحة البحرية. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز سلطات جبل طارق، التابع لبريطانيا، لناقلة إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط لسوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق فيما بعد عن الناقلة الإيرانية، فيما أفرجت طهران الأسبوع الماضي عن سبعة من أصل 23 فردا هم طاقم الناقلة التي ترفع العلم البريطاني.

م.م/ع.ج. (رويترز)