شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف المؤتمر العربى الخامس للتدريب 30 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد المدربين العرب، استضافة الكويت المؤتمر العربى الخامس للتدريب فى 30 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، وشراكة استراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة فى الكويت.

وقال نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المؤتمر والتواصل الخارجى طارق الكندرى - فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن المؤتمر سيقام على مدى يومين تحت عنوان (دور التدريب وريادة الأعمال فى بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة..بين النظريات والتطبيق)، موضحا أن محاور المؤتمر تتمثل فى استشراف مستقبل التدريب وريادة الأعمال، وإدماج برامج الذكاء الصناعي، إلى جانب محور المشروعات الصغيرة وحلول الأعمال والابتكار وبراءة الاختراع وحمايتها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش تجارب مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة عربيا وإقليميا، بخدمات الشمول المالي، إضافة إلى تسليط الضوء على التدريب ودوره فى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وبناء جيل الأعمال.

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا دور الحكومات فى تسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة وحمايتها وتوفير إعفاءات لها، ومكافحة ظاهرتى الفقر والبطالة لتحقيق الاكتفاء الاقتصادى والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فى تأهيل وتطوير المبادرين بالجوانب المهنية (التدريب)، ودعم وتأسيس حاضنات الأعمال.

وحول أهداف المؤتمر، قال الكندرى إنها تتمثل فى توظيف كامل قدرات وإمكانات ومهارات أبناء المجتمع، وإعادة بناء الدورة الاقتصادية، إضافة إلى اكتشاف وتنمية قدرات العملاء، ليتمكنوا من الاعتماد على الذات، وإبراز دور التدريب فى تطوير أصحاب المشروعات وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى المحافظة على قيمة الإنسان، ومساعدته على الإنتاج بأقصى حد ممكن، كونه الجوهر والمحرك الأساسى والموجه لعملية التنمية فى المجتمع.

Advertisements

من جانبه، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المكلف مساعد مدير الجامعة للشؤون الإدارية المالية الدكتور عبدالله العجمي، إن المؤتمر يعد فرصة مهمة لجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ولشريحة الشباب وخريجى الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وبناء المشروعات الصغيرة والمسار التنموى فى الكويت وبقية الدول العربية.

وأضاف العجمى أن المؤتمر سيشهد طرح مبادرات وطنية وعربية، وعرض تجارب وخبرات لها دور فاعل وأساسى فى النمو الاقتصادى وزيادة نسب الناتج المحلى للدول، ما من شأنه الحد من مشاكل الفقر والبطالة التى تعانيها المجتمعات العربية وغيرها فى الدول النامية.

يذكر أن اتحاد المدربين العرب، يعتبر إحدى الواجهات العربية المعتمدة من جامعة الدول العربية، من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهو عضو فى اتحاد المدربين العالميين وغيره من منظمات عالمية مهتمة بمجال التدريب.