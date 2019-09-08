شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بث أولى للمناظرات التلفزيونية بين مرشحى الرئاسة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظاهرة هى الأولى من نوعها بتونس وفى ثانى استحقاق رئاسى خلال الجمهورية الثانية، اجتمع 8 مرشحين للرئاسة فى مناظرة تلفزيونية جمعت مختلف الأطياف السياسية والفكرية التى تتنافس فى سباق "الطريق إلى قرطاج''.

وجمعت المناظرة الأولى كل من عمر منصور، محمد عبو، عبير موسى، ناجى جلول، المهدى جمعة، محمد المنصف المرزوقي، عبيد البريكي، عبد الفتاح مورو، وتغيب نبيل القروى عن هذه المناظرة لظروف احتجازه على ذمة إحدى القضايا.

وخلال اللقاء تم مناقشة المرشحين فى ثلاثة محاور تتعلق بصلاحيات الرئيس وهى الدستور والدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والحقوق العامة والفردية، والمجالات الحيوية لتونس.

ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس السبت، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح عبيد البريكى - فى حال فوزه - بتعيين إمرأة فى وزارة الخارجية لتمثيل تونس، فيما شددت المرشحة عبير موسى على ضرورة المبادرة فورا بإعادة العلاقات مع سوريا وتوظيف سياسة تونس للانخراط فى مكافحة الارهاب.

أما المرشح عمر منصور، فأكد ضرورة أن يتخذ رئيس الجمهورية قراراته بكل جرأة، مشيرا إلى أن الدستور فرق السلطات ونص عليها بدقة، وحدد سلطات رئيس الجمهورية بالدبلوماسية ووزارة الدفاع.

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بدوره، أكد المرشح مهدى جمعة ضرورة أن يكون الرئيس ذو علاقات ومتحرك للعمل على تحسين صورة تونس فى الخارج وجلب الاستثمارات.

أما المرشح عبد الفتاح مورو، فقال إنه من الضرورى القضاء على الإرهاب فى عقر داره، وتشكيل جيش رقمى للوقوف سدا منيعا دون انتقال المعلومات، حيث إن 70% من الإرهابيين يتم تجنيدهم عن طريق شبكة الانترنت.

من جانبه، قال المرشح ناجى جلول إنه يجب أن تتحول الحدود إلى منطقة تبادل تجارى وثقافى واخراجها من طابعها العسكري، مشيرا إلى أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية والدولة التونسية غير قادرة على محاربته وحدها دون استراتيجية مغاربية للتعاون.

وفى السياق ذاته، قال المرشح محمد عبو إنه يجب مقاومة الإرهاب الرقمى بتوفير الامكانيات والمبالغ المالية اللازمة كى يتمكن الأمن من اختراق الجماعات الإرهابية.

بدوره، قال المرشح منصف المرزوق إنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يجب وليس ما يحب، والنأى بتونس عن الصراعات، والحفاظ على استقلالها، وعدم السماح للدول بالتدخل فى شئونها .

يذكر أن المناظرات تتواصل اليوم وغدا بفريقين آخرين من المرشحين، فيما من المقرر أن تضم مناظرة اليوم كلا من منجى الرحوي، الياس الفخفاخ، محمد الهاشمى الحامدى، عبد الكريم الزبيدى، محمد الصغير النوري، حمادى الجبالي، محمد لطفى المرايحى، حاتم بولبيار ومحسن مرزوق.