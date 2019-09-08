شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يؤكد استعداد الجيش تسليم الملف الأمنى لوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى استعداد الجيش الانسحاب من المناطق الآمنة وتسليمها إلى وزارة الداخلية بصورة كاملة.

وقال الشمرى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد ـ "إن هناك استعدادات كاملة داخل وزارة الدفاع لتسليم الملف الأمنى فى المناطق والمدن الآمنة إلى قوات الداخلية"، محملا فى الوقت نفسه وزارة الداخلية مسئولية تأمين هذه المناطق، دون أن يشير إلى أسماء هذه المناطق.

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ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن ـ فى تصريح خاص للقناة ـ أن وزارة الداخلية أنهت كافة الاستعدادات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من ناحية الموارد البشرية واللوجستية والتقنية والفنية وذلك لتسلم الملف الأمنى بشكل كامل من وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس السبت، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الأمنى فى 4 محافظات عراقية.