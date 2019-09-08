شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل فى العاصمة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول أمنى عراقى إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل فى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، عن المسئول العراقى قوله إن القنابل استهدفت مناطق تجارية فى شرق وغرب ووسط وجنوب العاصمة بغداد.

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من جانبها، أفادت تقارير إخبارية بأن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى منطقة حى "الاعلام" جنوبى العاصمة بغداد، فيما انفجرت عبوتان ناسفتان كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقى العاصمة بغداد.

تأتى هذه الانفجارات عقب إعلان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن أن هناك جدولة لاستلام الملف الأمنى لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.