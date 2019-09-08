تسيير أول دورية مشتركة تركية أمريكية شرق الفرات بسوريا

شانلي أورفة/ رؤوف مالطاش/ الخليج 365

بدأ الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة، ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، ليجتمع بموكب أمريكي.

ومن المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوبا في ريف مدينة تل أبيض.

ومن المنتظر أن تستمر أنشطة الدورية، حتى ساعة الظهيرة.

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وذكر مراسل الخليج 365، أن الدورية تتواصل بإسناد مروحي.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان بدء تسيير الدورية البرية المشتركة الأولى، بين الجيشين التركي والأمريكي، في إطار جهود إنشاء المنطقة، في شمالي سوريا وشرق الفرات.

وقال البيان إن الدورية بدأت بمشاركة عسكريين من الجانبين التركي والأمريكي، وعربات برية وطائرات مسيرة، في الجانب السوري من الحدود، مقابل قضاء أقجة قلعة.

ويتابع عدد كبير من وسائل الإعلام تطورات الأحداث في المنطقة على الحدود التركية السورية.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.