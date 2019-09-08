العراق.. الحشد الشعبي ينفي تشكيل مديرية للقوة الجوية

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-

قال قيادي في الحشد الشعبي اليوم الأحد، إن الوثيقة التي تداولتها وسائل الإعلام والخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد "مزورة"، مشيرا الى ان قيادة الحشد الشعبي لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص.

وأضاف محمد البصري عضو هيئة الحشد الشعبي للأناضول، إن "الوثيقة التي تناولتها وسائل الاعلام والموقعة من قبل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم الخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية بالحشد مزورة ولا اساس لها من الصحة".



وتداولت وسائل الاعلام الوثيقة المفترضة بعد اسابيع قليلة من تعرض 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لتفجيرات غامضة، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية (تضم عسكريين أمريكيين) شمال العاصمة بغداد، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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وأثارت هذه الوثيقة ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي نظرا لان ذلك يشكل تشتتا للقوى والتبعيات ووحدة الجيش العراقي.

وقررت الحكومة العراقية لاحقا تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الانفجارات الغامضة.



ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي، لتلافي ما سماها "التداعيات السلبية الخطيرة" الناتجة عن تعدد القوى العسكرية، في اشارة منه الى الوثيقة الخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد الشعبي.

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