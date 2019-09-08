"محو الأمية" العالمي.. الأمية في فلسطين 2.8 بالمئة خلال 2018

رام الله/ الخليج 365



تراجعت نسبة الأمية في فلسطين إلى 2.8 بالمئة خلال 2018، مقارنة مع 3.3 بالمئة في 2017، بحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



وقال الإحصاء في بيان، الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم، إن عدد الأميّين في فلسطين بلغ نحو 83 ألفا، نزولا من 95 ألفا في 2017.



والفرد الأميّ بحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، هو الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.



وذكر الإحصاء، أن معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم، "بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8 بالمئة في 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بعدد 64.6 مليونا".



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وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8 بالمئة خلال 2016، بعدد 750.1 مليوناً منهم 472.9 مليوناً من الإناث.



وأورد التقرير، أن انخفاضا طرأ على معدل الأمية في فلسطين منذ 1997، نزولا من 13.9 بالمئة.



وفي 2018، بلغت نسبة الأمية لدى الذكور في فلسطين، 1.3 بالمئة (20.2 ألف أمي)، و4.3 بالمئة بين الإناث (62.6 ألف أميّة).



وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3 بالمئة، و2.4% في قطاع غزة.

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