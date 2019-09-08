مؤسسة النفط الليبية تعلن تعرض إحدى شركاتها لسطو بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، الأحد، أن إحدى الشركات التابعة لها تعرض مقرها في العاصمة طرابلس، لسطو مسلح فجر الجمعة، على يد شخصين مسلحين.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها الأحد، أن شخصين ملثمين أطلقا النار واعتديا على المكلفين بالحراسة (لم تذكر عددهم) في مقر الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، واحتجزوهم داخل المقر قبل مغادرتهم وحتى صباح السبت.
وأشارت إلى أنه تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة.
وأدان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وفق البيان، بشدة جريمة الاعتداء.
وأضاف "صنع الله"، أن الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، تراجع حاليا البروتوكولات الأمنية، وتعمل مع السلطات المعنية، للتأكد من هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.
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