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يا شوق

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

ياشوق شوف الغياب بمحجر عيوني
كـثـر الـسـهـر فـي غـيـابـك يالغلا اضناني

بـعـض الـخـلايـق عـلـى بـعـدك يـلـوموني
وشــلــون اســامــح انــا بالله وجــدانــي

يـاهـاجـس الـشعر وينك ضاق بي كوني
ويـا كـثـر مـا مـر بــه طـاري على لـساني

كـثـر الـهـواجـيـس مـنـهـا شـاحـبٍ لوني
والـبـعـد مـنـه شـكـيـت الـحـال واشـقاني

مـاغـيـر شـعـري بـوسـط الجوف مكنوني
يـشـكـي مـعـي لـلـيـالـي كـثـرة احـزانـي

اعـزف عـلـى اوتـار حـزنـي باقي لحوني
واردد الصوت واطرب في صدا اشجاني

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يا ليــل دمعي شكى بالضيم محزوني
الـضـيـق مـبـطـي تـمـر اخـطاه ميداني

وحــيــدةٍ يـوم جـيـتـك خـابـت ضـنـونـي
حـتـى الـمـشـاعـر كـثـيـر احـيان تجفاني

حَــرّك شـقـاء لـوعـة الـحـرمان لـشـجوني
الــوقـت فـــي ضـيـقـته قـــام يـتـحداني

زاد الــعـنـاء والــهـمـوم وزادت اغــبـونـي
وشـكـيت مـمـا جــرى مــن زود حـرماني

 

الشاعره / سميره العتيبي

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