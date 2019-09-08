صحيفة الخليج الإلكترونية صدفه لقيته وابتسم وجه الحياه

ضحكت ليالي العمر لاحد الجنون عقب استباح الهم بظلوعي جفاه

صاح الفرح خيب متاهات الظنون الي مضى في تالي ايامي كفاه

لقيت ل دروب الوفا ظل وغصون مرت سنين وخاطري يتبع رضاه

كل ماذكرته طاب للمسرى لحون ذاب القصيد بريق حرفي والشفاه

حتى استفاق البوح باحضان المتون Advertisements دون البشر قلبي تمناه ونصاه

مهما يروح بعيد مسكنه العيون يا كبر حظ القلب يوم انه لقاه

لو الوصل حزات ل دروبه يخون لكن ليل الصبر حملني وصاه

دامك معافى حي لابد الطعون وجه الفرح لابد يعطينا قفاه

مادامت لفرعون والعبره قرون سلوم مكتوب القدر نجهل خفاه

وايامنا مابين ضحكات وشجون الشاعره / غاده العتيبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.