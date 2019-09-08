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صدفه

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

صدفه لقيته وابتسم وجه الحياه
ضحكت ليالي العمر لاحد الجنون

عقب استباح الهم بظلوعي جفاه
صاح الفرح خيب متاهات الظنون

الي مضى في تالي ايامي كفاه
لقيت ل دروب الوفا ظل وغصون

مرت سنين وخاطري يتبع رضاه
كل ماذكرته طاب للمسرى لحون

ذاب القصيد بريق حرفي والشفاه
حتى استفاق البوح باحضان المتون

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دون البشر قلبي تمناه ونصاه
مهما يروح بعيد مسكنه العيون

يا كبر حظ القلب يوم انه لقاه
لو الوصل حزات ل دروبه يخون

لكن ليل الصبر حملني وصاه
دامك معافى حي لابد الطعون

وجه الفرح لابد يعطينا قفاه
مادامت لفرعون والعبره قرون

سلوم مكتوب القدر نجهل خفاه
وايامنا مابين ضحكات وشجون

الشاعره / غاده العتيبي

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