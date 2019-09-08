مقتل 3 جنود ومدني في سلسلة هجمات بالعراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من انفجار سيارة مفخخة في العراق - أرشيف.

وقتل ضابط بالجيش العراقي وجندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار شمال غربي محافظة الموصل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله، إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب".

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