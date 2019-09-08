وقتل ضابط بالجيش العراقي وجندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار شمال غربي محافظة الموصل.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله، إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب".
أخبار ذات صلة
وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا بالمخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني من جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 جنود ومدني في سلسلة هجمات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.