شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسيير الدوريات الأمريكية التركية المشتركة فى المنطقة الآمنة شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الأحد، الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، فى "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالى سوريا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الدوريات يتم تسييرها بين قريتى الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.
وأفادت بأن الدورية المشتركة ستستغرق ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.
يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا - مؤخرا - إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالى سوريا، وإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة.
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