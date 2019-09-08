شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية والبحرين وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الأحد، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار فى السعودية والبحرين، وحار فى الكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وتشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقتى الباحة ومكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، ورطبا ليلا، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا من بعدالظهر خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/س أحيانا.



الإمارات

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الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وذلك خلال ساعات النهار، أما ليلا يسود طقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 45 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسناً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً خلال النهار، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، بينما يبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 43 مئوية والصغرى 30 مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 20 %.