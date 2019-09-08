ونقلت القناة الروسية عن مراسلها، إن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.
وأفاد المراسل بأن الدورية المشتركة ستستغرق ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا، اعتبارا من يوم غد الأحد.
وأضاف أكار أن أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير "التحصينات الإرهابية".
من جانبها، أوردت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا مشتركا أكد اتفاق وزارتي الدفاع في البلدين على "تسريع تنفيذ كافة التدابير من أجل معالجة المخاوف والقلق الأمني لدى تركيا"، متابعا:
"سيتم تشكيل مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة معا".
وأضاف البيان المشترك: "ستصبح المنطقة الآمنة بمثابة ممر سلام، وستبذل كافة الجهود من أجل إعادة المهجّرين السوريين إلى بلدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو… اللقطات الأولى لدوريات أمريكية تركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.