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قرر محمود مرتضى، مدير الحدائق في دمشق، فرض غرامة مالية على من يقوم بأفعال غير أخلاقية داخل الحدائق العامة تقدر بمبلغ 500 ليرة سورية.
وأغضب القرار المواطنين في سوريا، حيث قام نشطاء سوريون بتحرير "إيصال مخالفة بتهمة التقبيل" في إحدى الحدائق العامة في سوريا ردًا على قرار مدير الحدائق بفرض الغرامة، وجاء محتوى الإيصال كالتالي:
إيصال مخالفة فعل غير اجتماعي
نوع الفعل: تقبيل في حديقة عامة.
العدد: 5 قبلات فقط.
قيمة المخالفة: 5*500 = 2500 ليرة
مكان المخالفة: حديقة التجارة.
اليوم والتاريخ: 3/9/2019.
سددت نقدًا.
بالإضافة لوضع النشطاء توقيع اسم الشرطي "بواس الحافي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وشهدت الصورة تفاعلاً كبيرًا من جانب السوريين، حيث قام بعضهم بمقارنة الغرامة بارتفاع سعر الدولار والذهب، والبعض الآخر بالسخرية من سعر الغرامة الكبير.
وأكد محمود مرتضى في تصريحاته لـ"روسيا اليوم"، على عدم تحدثه عن غرامة القبلة، مضيفًا أن قراره يتعلق بالحفاظ على نظافة وسلامة المرافق العامة من التخريب أو الحرق فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إيصال مخالفة للقُبلة في سوريا يثير الجدل: "البوسة بـ 500 ليرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.