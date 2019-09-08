إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج.. وتعتقل 12 بحارًا فلبينيًا

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احتجزت إيران، اليوم السبت، سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي، على متنها 12 بحارًا من الجنسية الفلبينية.
وذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألفًا و900 لتر من الوقود.
وأوضحت أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 بحارًا من الفلبين، ويتم التحقيق معهم حاليًا لتقديمهم إلى القضاء.
ولم تذكر التقارير جنسية السفينة أو الجهة التابعة لها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.