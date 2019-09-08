دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج.. وتعتقل 12 بحارًا فلبينيًا

احتجزت إيران، اليوم السبت، سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي، على متنها 12 بحارًا من الجنسية الفلبينية.

وذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألفًا و900 لتر من الوقود.

وأوضحت أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 بحارًا من الفلبين، ويتم التحقيق معهم حاليًا لتقديمهم إلى القضاء​​​.

ولم تذكر التقارير جنسية السفينة أو الجهة التابعة لها.

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