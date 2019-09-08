وذكر الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي مساء يوم 6/9/2019 لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر 3 طائرات مسيرة محملة بالقنابل، حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".
أخبار ذات صلة
وشهدت إدلب فترة هدوء من الغارات الجوية التي كانت تستهدف هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية 30 أغسطس أن القوات السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد في "منطقة خفض التصعيد" التي تم الاتفاق عليها قبل عامين.
وحثت وزارة الدفاع الروسية أيضا فصائل المعارضة على الانضمام للهدنة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. إحباط هجوم بطائرات مسيرة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.