شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية "خلسة" فى صفاقس التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطنى فى مدينة صفاقس التونسية، فى إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

ووفقا لصفحة الداخلية التونسية عبر فيس بوك، تم إلقاء القبض على 11 مجتازا من بينهم 8 فتيات، على متن مركب صيد مستوى سواحل سيدى منصور كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

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و بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس بمواصلة التحريات معهم، ومباشرة قضية عدلية فى شأنهم من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة .