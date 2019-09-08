شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إقليم كردستان يجدد التزامه بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسرور البارزانى، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس السبت، التزام حكومة الإقليم وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد بخصوص القضايا الأساسية. وقال مكتب البارزانى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن البارزانى اجتمع مع نواب كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى، مشيرا إلى أن اللقاء كان مهما جدا، حيث جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور.

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