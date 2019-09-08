الان تتابع آبل تعتزم إصدار جهاز آيفون جديد بسعر «رخيص»! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
تعتزم شركة آبل إطلاق جهاز آيفون جديد “رخيص” في عام 2020، وذلك في محاولة جدية لدخول سوق الهواتف منخفضة التكلفة.
ومن المتوقع أن يصدر الهاتف الجديد في الربيع المقبل وهو إصدار من الجيل الثاني من هاتف iPhone SE 2016.
وسيكون الجهاز سيكون مشابهًا لحجم جهاز iPhone 8 2017 ، الذي كان يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة.
وكانت آيل قد تراجعت في التصنيف العالمي في الشهر الماضي باعتبارها رابع أكبر منتج للهواتف الذكية خلف سامسونغ و هواوي و أوبو.
وتراهن أبل على هواتفها الجديدة لرفع المبيعات، لاسيما أن حصتها من السوق تراجعت على نحو ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة.
وقال الخبير التكنولوجي جيف بو: “يمكن أن يمثل جهاز آيفون الرخيص القادم قوة دفع للمبيعات في النصف الأول من العام المقبل، إذا لم يكن أداء أجهزة آيفون الفاخرة الجديدة قويا في الأشهر المقبلة”.
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