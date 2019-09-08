انتهاكات محتملة تدفع «قوقل» و «فيسبوك» للتحقيقات في امريكا

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت مجموعتان من ممثلي الإدعاء في ولايات أميركية عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل Google وFacebook.

ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على Facebook. ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على Google.

وقالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك في تغريدة على تويتر “أنا أطلق تحقيقاً بشأن Facebook لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات”.

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وأضافت قائلة “يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون”.

وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر اسماءها.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على Google.

وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل Facebookو Google وApple وAmazon بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.