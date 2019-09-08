الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع حول أزمة بين العراق وبلادنا بسبب "فشت العيج" 

ونقل بيان صحفي لرئاسة أركان الجيش الكويتي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية: "الشیخ ناصر يؤكد عمق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشقیقین، واستمرار تعاونهما في جميع المجالات لا سيما ما یتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفين على تعزیزھا".

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

وأكد البيان احتفاظ الأركان "بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غیر صحیحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بین البلدين الشقیقین".

وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها إلى الشیخ ناصر عن "وجود أزمة في العلاقات بين الكويت والعراق على خلفیة موضوع بناء منصة بحریة في منطقة فشت العاج".

Advertisements

ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي "مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها".

وأثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة "فشت العيج" البحرية احتجاج العراق، بينما أكدت الكويت أن بناءها "حق سيادي" للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

و"فيشت العيج" هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين؛ حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.