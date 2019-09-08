شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس: المناظرات التلفزيونية تعكس الحرص على المساواة بين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل البرينصى، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسيةـ أن المناظرات التلفزيونية، التى انطلقت مساء أمس، السبت، تعكس حرص الهيئة على ضمان مبدأ المساواة بين جميع المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية.

وقال البرينصى، فى تصريح إذاعى، إن هذه التجربة هى الأولى من نوعها فى تونس، مشيرا إلى أن الأسئلة ستكون غير موجهة، وإنما تتناول الخيارات العامة للمرشح لتقديم برنامجه للمواطن التونسى.

وينظم التلفزيون الحكومى، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى، بالاشتراك مع منظمة "مبادرة مناظرة"، ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها فى 15 سبتمبر الجاري، وتستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وتتضمن ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابى ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفى.