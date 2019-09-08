حكومة الوفاق تعلق على عقد مؤتمر صحفي للناطق باسم خليفة حفتر في أبوظبي

وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد قال المجلس إن "تصرف الإمارات يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان إن "الإمارات سمحت بأن تكون عاصمتها منصة إعلامية للمليشيات المعتدية على طرابلس"، واصفا عقد المؤتمر في أبوظبي بـ"الموقف العدائي".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة للمشير خليفة حفتر رفض أمس السبت، دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه أحمد المسماري أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

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وأكّد المسماري أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي عُقد في أبوظبي تعليقا على تصريحات سلامة أن "زمن العودة الى الحوار انتهى لان حتى (رئيس حكومة الوفاق فائز) السراج الذي كنا نأمل أن يكون جزءا من العملية السياسية وبعيدا من الارهابيين، وجد نفسه عالقا في وسط الارهابيين".

وتابع "عندما تتحدث المدافع تصمت الدبلوماسية"، معتبرا أن "الحل العسكري هو الحل الامثل لاستتباب الأمن وفرض القانون".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.