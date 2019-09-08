القوات الروسية تقدم قرابة طنين من المساعدات الإنسانية إلى محافظة درعا السورية

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، للصحفيين اليوم الأحد، إنه تم بحث قضية، أي المناطق بحاجة إلى مساعدات أكثر من غيرها، وتم اختيار مناطق من محافظة درعا على بعد 85 كلم من العاصمة السورية دمشق.

وأشار باكين إلى أن المساعدات هي عبارة عن مجموعة من الطعام، (دقيق، وأرز، وأطعمة معلبة، وسكر، وشاي). وكذلك بعض احتياجات مجموعات من طلاب الصف الأول في مدارس محلية، وأدوات رياضية بسيطة، مثل كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة.

ويذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.