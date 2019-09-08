الأمير محمد بن سلمان يتباحث هاتفيا مع الرئيس ماكرون

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت مستجدات الشرق الأوسط والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.
وقال الوكالة إن ولي العهد والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية "وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".
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