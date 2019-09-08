





اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت مستجدات الشرق الأوسط والمنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط. وقال الوكالة إن ولي العهد والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية "وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يتباحث هاتفيا مع الرئيس ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.