شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح بعد إعفائه من منصبه: أشكر الملك سلمان على منحى فرصة خدمة وطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة السعودى السابق، عن شكره للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمنحه فرصة خدمة الوطن.

وقال الفالح، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أشكر مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد، على منحى فرصة خدمة وطننا الغالى، حيث توّج ذلك حياتى العملية بشرف عظيم".





وأضاف الفالح: "أهنئ أخى صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سلمان، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد فى قيادة هذا القطاع الهام".

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وتابع الفالح: "وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّنى العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود فى خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".





وأصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن على العبد الكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.