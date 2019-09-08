شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: فرص واسعة لتنمية التعاون مع أمريكا فى مجال الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، مساء السبت، مع أجيت باى، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية والوفد المرافق له، الذى يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، رحب وزير الخارجية، برئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والتحالف الاستراتيجى بين البحرين والولايات المتحدة الصديقة، وما تتسم به العلاقات من تطور وتقدم مستمرين فى ظل الحرص المشترك على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائى، منوهاً إلى الإمكانيات الكبيرة والفرص الواسعة لتنمية التعاون فى مجال الاتصالات فى ظل ما توليه البحرين من اهتمام كبير لهذا القطاع، وما وصل إليه من تميز وتقدم باعتباره ركيزة مهمة من ركائز التنمية.

من جانبه، أعرب أجيت باى، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، التى تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، مشيداً بما تشهده البحرين من تقدم فى جميع المجالات وفى قطاع الاتصالات على وجه الخصوص، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار.