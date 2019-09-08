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شركة الملابس الرياضية Puma تطلق أول ساعة ذكية
الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت شركة (بوما) Puma الرائدة في صناعة الملابس الرياضية اليوم خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية.
وتعاونت الشركة الألمانية مع (فوسيل جروب) Fossil Group – المتخصصة في إنتاج الساعات الذكية – في تطوير ساعتها على مدار الأشهر الاثني عشرة الماضية، وتعمل الساعة بنظام (وير أو إس) Wear OS التابع لشركة جوجل، وتضم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 3100 المخصص للساعات الذكية.
وتقدم ساعة بوما الذكية – التي تستهدف بها الشركة الرياضيين – شاشة دائرية الشكل بقياس 1.19 بوصة، وهي من نوع (أمولد) AMOLED، وتأتي في هيكل من النيلون والألومنيوم بقطر 44 ميليمترًا. وتمتاز الساعة بأنها مقاومة للماء أثناء السباحة، وخفيفة الوزن، إذ لا يتعدى وزنها 27 جرامًا.
وتضم الساعة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت. وتقول الشركة إن بطارية الساعة تكفي لمدة 24 ساعة من العمل المتوسط.
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